Hakkari'de Ayağı Kırılan Vatandaş İçin Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Hakkari'de Ayağı Kırılan Vatandaş İçin Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
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Hakkari'nin Oğul köyü yakınlarında dağlık alanda düşerek ayağı kırılan bir vatandaşı kurtarmak için AFAD ve JAK ekipleri zorlu arazi şartlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'nin Oğul köyü yakınlarındaki dağlık alanda ayağı kırılan bir vatandaşı kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Edinilen bilgilere göre, Oğul köyü civarındaki dağlık bölgede dengesini kaybederek düşen bir kişinin ayağının kırıldığı yönünde ihbar yapılması üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine kısa sürede ulaşan AFAD ve JAK ekipleri, yaralı vatandaşa ulaşmak için zorlu arazi şartlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşın sağlık durumuna ilişkin detaylı bilginin ekiplerin müdahalesinin ardından netleşeceğini belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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