Hakkari'de Ayağı Kırılan Vatandaş İçin Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Hakkari'nin Oğul köyü yakınlarındaki dağlık alanda ayağı kırılan bir vatandaşı kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Edinilen bilgilere göre, Oğul köyü civarındaki dağlık bölgede dengesini kaybederek düşen bir kişinin ayağının kırıldığı yönünde ihbar yapılması üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine kısa sürede ulaşan AFAD ve JAK ekipleri, yaralı vatandaşa ulaşmak için zorlu arazi şartlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşın sağlık durumuna ilişkin detaylı bilginin ekiplerin müdahalesinin ardından netleşeceğini belirtti. - HAKKARİ