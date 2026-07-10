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Hakkari'de ambulansın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Hakkari'de ambulansın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Hakkari'de kalp krizi vakasına giden ambulans, geri manevra sırasında 10 yaşındaki M.B.'ye çarptı. Ağır yaralanan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hakkari'de kalp krizi vakasına müdahale etmek üzere seyir halinde olan ambulansın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kalp krizi ihbarı üzerine vakaya almaya giden ambulans, geri manevara yaptıgı sıra 10 yaşındaki M.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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