Hakkari'de 43,1 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari'de 43,1 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplam 43,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 43,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde 12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 5 parça halinde 4 kilogram eroin, 23 parça halinde 39,1 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 43,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
