Hakkari'de 43,1 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 43,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde 12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 5 parça halinde 4 kilogram eroin, 23 parça halinde 39,1 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 43,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HAKKARİ