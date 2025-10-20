Hakkari'de 43,1 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplam 43,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde 12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 5 parça halinde 4 kilogram eroin, 23 parça halinde 39,1 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 43,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HAKKARİ
