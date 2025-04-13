Hakkari'de 3 çocuk annesi intihar etti
Hakkari'nin Medrese Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi H.D. (55), evinin bahçesindeki odunlukta kendini iple asarak hayatına son verdi.
Hakkari'nin Medrese Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi H.D. (55), yakınları tarafından evinin bahçesinde odunlukta iple asılı halde bulundu.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Durumu haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Polis ekipleri ise olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı.
H.D'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa