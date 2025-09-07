Hakkari-Çukurca Yolunda Maden Yüklü Kamyon Devrildi

Hakkari- Çukurca yolunda maden yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye kaza kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Şine Dağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen maden yüklü kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Hakkari-Çukurca karayolu bir süre araç trafiğine kapandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ