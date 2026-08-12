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Hakkari'de trafik kazası: 3 yaralı

Hakkari'de trafik kazası: 3 yaralı
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Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Taşbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak kayaya çarptı. Kazada araçta bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

araç kullanmak öyle sade ehliyeti almakla yeterli olmuyor.! çok dikkat ve tecrübe gerekir.!

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