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Hakan Ural'ın ifadesi alındı

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Bir televizyon kanalındaki programında S.B. isimli vatandaşa hakaret ettiği öne sürülen Hakan Ural'ın ifadesi alındı.

Bir televizyon kanalındaki programında S.B. isimli vatandaşa hakaret ettiği öne sürülen Hakan Ural'ın ifadesi alındı.

Müşteki S.B.'nin avukatı aracılığı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği 11 Nisan 2023 tarihli şikayet dilekçesinde, Hakan Ural'ın bir televizyon kanalındaki programında kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Soruşturma dosyasının yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmenin ardından yine yetkisizlik kararıyla dosya Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturma savcısının Hakan Ural'ın ifadesinin alınarak ifade tutanağının gönderilmesi amacıyla adresinin bulunduğu Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazdığı, polis merkezi tarafından 10 Kasım 2023'te yapılan çağrıya rağmen Ural'ın müracaat etmediği öğrenildi. Öte yandan Hakan Ural'ın avukatıyla telefon görüşmesi yapıldığı, avukatına konunun aktarıldığı fakat ifadeye müracaatının sağlanamadığına ilişkin tutanak tutulduğu bilgisine de ulaşıldı.

Soruşturma savcısı tarafından Hakan Ural'ın gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere adliyeye getirilmesi için talimat yazıldı. Talimatın yerine getirilememesi nedeniyle 6 Aralık 2023 tarihinde Hakan Ural'ın konutunun bulunduğu bölgedeki Polis Merkezi Amirliği'ne öncelikle ifadesinin alınması, alınamaması halinde ise ifade vermek üzere pazartesi, çarşamba veya cuma günleri mesai saatleri içerisinde adliyede hazır edilmesi için müzekkere yazıldığı ortaya çıktı. Ardından Hakan Ural'ın adreste bulunamadığı, kendisine ulaşılamadığı, bu nedenle hazır edilemediğine dair tutanak tanzim edildiği öğrenildi. Yazılan tüm müzekkerelere rağmen kolluk tarafından ifadesi alınamadığından ve talimat gereği yerine getirilemediğinden soruşturma savcısı tarafından 23 Ocak 2024 tarihinde Hakan Ural'ın gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere cumhuriyet savcılığına getirilmesi, aksi halde sorumlular hakkında yasal gereğinin yapılacağına dair talimat yazıldığı bilgisine ulaşıldı.

Ural'ın ifadesi alındı

Hakan Ural'ın 26 Ocak 2024 tarihinde mesai saatleri dışında gece vakti sabaha karşı gözaltına alındığına dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilmesi üzerine gözaltına alınmaması, hakaret suçundan ifadesinin alınması ve derhal serbest bırakılması yönünde yazılı talimat verildiği ve Ural'ın şikayete konu hakaret suçundan ifadesinin alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Hakan Ural Bakırköy Soruşturma Suç Hukuk 3.Sayfa Medya Politika Güncel Haberler

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