Hakan Solaker'den samimi itiraflar: Babamdan hiç vazgeçmedim, eski eşimi hala seviyorum

Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programının bu bölümüne gazeteci Hakan Solaker konuk oldu. Solaker, çocukluk yıllarındaki zorluklardan babasıyla yaşadığı çalkantılı ilişkilere, gazeteciliğe nasıl başladığından aşk hayatındaki kırılma noktalarına kadar samimi açıklamalarda bulundu. Hayatındaki kayıplar, meslek serüveni ve kişisel deneyimleri üzerinden derin bir yolculuğa çıkaran Solaker, hem özel yaşamını hem de meslek anılarını ilk kez bu kadar açık bir şekilde paylaştı.

ÇOCUKLUK YILLARINDAKİ ZORLUKLAR

Solaker, sekiz yaşına kadar mutlu bir çocukluk geçirdiğini ancak babasının annesinden ayrılmasıyla hayatının değiştiğini söyledi. "8 yaşından 16 yaşıma kadar hem okudum hem çalıştım, yaz tatilini hiç bilmedim" diyerek çocuklukta yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılara dikkat çekti. Tek odalı bir evde, tuvaleti ve mutfağı dışarıda olan bir yaşam sürdüklerini belirten Solaker, "Sahiplenmesi gerekenlerin sahiplenmediği bir dönem yaşadık" diyerek o dönemde annesinin gururlu ve güçlü duruşunu anlattı.

BABASIYLA HÜZÜNLÜ BİR HİKÂYE

Programda en çok duygulandıran anlardan biri Solaker'in babasıyla ilişkisine dair anlattıkları oldu. Babasının 15 yaşında eve geri dönmesiyle aralarındaki bağın tekrar kurulduğunu belirten Solaker, "Babam döndükten sonra affettim, ondan hiç vazgeçmedim" dedi. Ancak kısa süre sonra babasını mesane kanseri nedeniyle kaybettiğini söyleyen Solaker, hastalığın son dönemlerinde maddi manevi tüm imkânlarını babası için seferber ettiğini, hatta tüm mülklerini ve araçlarını sattığını açıkladı.

GAZETECİLİĞE ADIM ATIŞ HİKÂYESİ

Hakan Solaker, 16-17 yaşlarında amcasının teşvikiyle gazeteciliğe adım attığını söyledi. Mesleğe büyük bir tutkuyla başladığını belirten Solaker, özellikle ünlü magazin muhabiri Nurcan Sabur'un kendisine çok şey kattığını dile getirdi. "Türkiye'de Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses'i ilk kez bir araya getiren kişi Nurcan Sabur'dur, o haberi bana yaptırmıştı" diyerek kariyerindeki dönüm noktalarından birini paylaştı.

AŞK HAYATI VE GEÇMİŞİN İZLERİ

Programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Solaker, eski eşiyle yaşadığı büyük aşkı da anlattı. "İlk cümlem 'Benimle evlenir misin?' oldu" diyerek evliliklerinin başlangıcına değinen Solaker, "Eski eşimi hâlâ seviyorum, ondan hiçbir zaman vazgeçmedim" itirafında bulundu. 15 yıldır ayrı olmalarına rağmen hâlâ eski eşinin koyduğu kurallarla yaşadığını ifade etti.

HAYATIN İZ BIRAKAN KAYIPLARI

Solaker, babasının ardından yaşadığı en büyük kaybın annesinin 17 gün içinde vefat etmesi olduğunu söyledi. "Annem eski eşime beni emanet etmişti" diyerek ailesiyle olan derin bağını anlatan Solaker, geçmişte yaşadığı tüm acıların kendisini olgunlaştırdığını ve bugününe yön verdiğini dile getirdi.