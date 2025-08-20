Hakan Çakır'ın Ailesine Tehditler Geliyor

Hakan Çakır'ın Ailesine Tehditler Geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır'ın ailesi, yol verme meselesi yüzünden kendilerine ölüm tehditleri içeren mesajlar aldıklarını açıkladı. Baba Şahin Çakır, bu tehditlere karşı mücadele edeceğini belirtti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın ailesi, küfür ve ölüm tehdidi içeren mesajlar aldıklarını belirtti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos'ta yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada öldürülen Hakan Çakır'ın (22) ailesi, küfür ve tehdit içeren mesajlar almaya devam ettiklerini belirtti. Baba Şahin Çakır, telefonuna gelen mesajlarda kendisini ve diğer çocuklarını da öldürecekleri ifadelerinin yer aldığını söyledi. Baba Çakır, gelen her türlü tehdide karşı duracağını ve oğlunun katillerinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler

Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı

Avustralyalı oyuncu, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.