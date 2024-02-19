Haiti'nin güneyinde aynı aileden 16 kişi ölü bulundu
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Haiti'nin güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu.
AYNI AİLEDEN 16 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Yetkililer, aile üyelerinin ölüm nedenlerinin henüz bilinmediğini belirtti.
ZEHİRLENME İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Yerel kaynaklar, aile üyelerinin zehirlenmiş olabileceğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.