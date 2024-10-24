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Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı sonrası ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Daha önce 'Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim' açıklamasıyla tepki çeken Kaynarca, bir ödül töreninde 'Türkiye ilelebet dimdik ayakta duracaktır' ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerle tanınan Oktay Kaynarca, TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası bir törende ödül aldığı sırada kısa da bir konuşma yaptı.

"HEPSİ GEÇECEK"

Oyuncu açıklamasında "Kötü bir geceye tanık olduk aslında ama neşenizi bozmayın! Bunların hepsi geçecek! Türkiye ilelebet dimdik ayakta duracaktır" dedi.

"BEN TÜRKİYELİYİM"

Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır rolüyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, "Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim" açıklaması sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Ünlü oyuncu programda "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim" demişti.

Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Yasar Unal:

Adam yüzde yüz doğru söylemiş. Bu bilince ulaşmadan hiçbir sorun çözülemez. Tepki garip.

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