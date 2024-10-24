Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler

Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerle tanınan Oktay Kaynarca, TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası bir törende ödül aldığı sırada kısa da bir konuşma yaptı.

"HEPSİ GEÇECEK"

Oyuncu açıklamasında "Kötü bir geceye tanık olduk aslında ama neşenizi bozmayın! Bunların hepsi geçecek! Türkiye ilelebet dimdik ayakta duracaktır" dedi.

"BEN TÜRKİYELİYİM"

Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır rolüyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, "Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim" açıklaması sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Ünlü oyuncu programda "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim" demişti.