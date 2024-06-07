15 Temmuz'da 1 vatandaşı şehit eden FETÖ'cü yurt dışına kaçamadan yakalandı
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da 1 kişiyi şehit eden ve 200 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ firarisi, güvenlik ekiplerinin aldığı istihbarat sonrası yurt dışına kaçma hazırlığındayken İzmir Seferihisar'da yakalandı.
15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da 1 kişiyi tabancayla vurarak şehit eden ve 200 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ firarisi, yurt dışına kaçma hazırlığındayken İzmir'in Seferihisar ilçesinde yakalandı.
İSTİHBARATI ALAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen hain darbe kalkışması esnasında İstanbul'da 1 kişiyi şehit eden firari Savaş Çiftçi'nin ilçede bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Çiftçi, polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Çiftçi, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.