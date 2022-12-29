Kırıkkale'de hafriyat kamyonu, otomobili hurdaya çevirdi! Korkunç kaza güvenlik kamerasında

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 10'uncu kilometresinde Organize Sanayi Bölgesi'nde İsmail K. idaresindeki 06 CZK 753 plakalı hafriyat kamyonu, kavşaktan dönmeye çalışan Rasim Y. yönetimindeki 40 AB 559 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil, Yusuf T.'nin kullandığı 06 JPG 95O plakalı araca çarptı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan sürücü Rasim Y. ile aynı araçta bulunan Sümeyye Y., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin de sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

SÜRÜCÜLERE PARA CEZASI

Trafik ekiplerince, hız sınırı ihlali yapan kamyon sürücüsü İsmail K.'ya 427 lira, otomobil sürücüsü Rasim Y.'ye de dönüş kurallarına riayet etmemekten 147 lira para cezası kesildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.