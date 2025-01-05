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Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde seyir halindeki bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı hafif sıyrıkla atlatan sürücü, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrilirken sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza sabah saatlerinde Burdur'un Gölhisar ilçesi Evciler köyü yolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köy yolunda seyir halinde olan sürücüsü ve plakası bilinmeyen hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından devrilen araçtan çıkarılan sürücünün kazada yara almadığı öğrenildi. Devrilen kamyon vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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