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Manavgat'ta Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Manavgat'ta Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ali K. yaralandı. Kaza, Antalya Caddesi üzerinde meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, sağlık ekiplerinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi istikametine seyir halindeki Murat T.'nin kullandığı 34 HGV 439 plakalı hafif ticari araç, Ali K.'nın kullandığı 07 CDF 478 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ali K., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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