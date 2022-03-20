Hafif ticari araç cami merdivenine çarparak devrildi: 2 yaralı - Haberler

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Hafif ticari araç cami merdivenine çarparak devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hafif ticari araç cami merdivenine çarparak devrildi: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, cami merdivenine çarptıktan sonra yan yattı.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, cami merdivenine çarptıktan sonra yan yattı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi üzerinde meydana geldi. Enes B. yönetimindeki 01 AIN 97 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, Dibek Ali Camisi'nin merdivenine çarptı. Yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra kaldırımda yan yatan aracın sürücü ve yanındaki Mustafa Ali B. sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 kişiyi sıkıştıkları araçtan çıkardıktan sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA

Hafif ticari araç cami merdivenine çarparak devrildi: 2 yaralı

Hafif ticari araç cami merdivenine çarparak devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Kozan, Adana, Cami, 3. Sayfa, Haberler

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