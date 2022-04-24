Kontrolden çıkan araç uçurumdan aşağı yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler

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Kontrolden çıkan araç uçurumdan aşağı yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı köyü yakınlarındaki Asartepe Barajı mevkiinde Metin Çatak yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada, sürücü Metin Çatak ile araçta bulunan Ender Kırhan hayatını kaybetti, Elvan Kalaylıca ile Uğur Oyanık ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla getirildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - 3. Sayfa

Tragger, Çanıllı, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

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