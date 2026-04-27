Hacı yemeğinde 16 kişi zehirlendi

Hatay'ın Kumlu ilçesinde aile yemeğinde yedikleri etin bozuk olmasından dolayı zehirlenen 16 kişi hastanede tedavi altına alındı. Hacca gitmeye hazırlanan vatandaşın düzenlediği ziyafette, 16 kişi kusma ve karın ağrısı şikayetleri ile hastaneye kaldırıldı.

Kumlu ilçesi Keli Mahallesi'nde hacca gitmeye hazırlanan bir vatandaş, kendisini ziyaret eden akrabaları için aile yemeği düzenlendi. Aile yemeğinde ikram edilen etli sarma ve dolma içinde kullanılan kıymanın bozuk olması sebebiyle 16 kişi zehirlendi. Yemekten dolayı mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından zehirlenen 16 kişi, şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Hastanede serum takılan 16 kişinin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk tespitlere göre yemeklerde kullanılan kıymanın kokmuş olmasından dolayı zehirlenmenin yaşandığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı