Kendisinden 3 aydır haber alınamayan kadının cesedi çürümüş halde bulundu

- Haber alınamayan kadının cesedi çürümüş halde bulunduİçeri giren ev sahibi korkunç manzara ile karşılaştı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da üç aydır haber alınamayan kadının cesedi çürümeye yüz tutmuş halde iple evinin tavanına asılı halde bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Beykapısı Mahallesindeki tek katlı tarihi bir Urfa evinde yaşandı. İddiaya göre ev sahibi son olarak 3 ay önce görüştüğü ve tek başına yaşayan kiracısı Ebru Ö.'ye ulaşamayınca yedek anahtarla eve girip kontrol etti.Çürümüş cesetle karşılaştıİçeri giren ev sahibi korkunç bir manzara ile karşılaştı. Kadının çürümeye yüz tutmuş cesedini tavana iple asılı halde bulan şahıs, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak şerit çekti.Uzun süre asılı kaldığı belirlendiYapılan ilk incelemede kadının uzun süre iple asılı kaldığı ve bedeninin çürümeye yüz tuttuğu belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(AHK- Şİ-SD-