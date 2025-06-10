Haber Alınamayan Doktor Evinde Ölü Bulundu

Haber Alınamayan Doktor Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Alınamayan Doktor Evinde Ölü Bulundu
Haber Videosu

Denizli'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki doktor Kenan Yıldırım, evinde hareketsiz halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu

DENİZLİ - Denizli'de sabah kliniğine gitmeyen ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan doktor, çalışanları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah kliniğe gitmeyen ve Kurban Bayramının ikinci gününden bu yana kendisinden haber alınamayan doktor Kenan Yıldırım'ın (62), çalışanları evine gitti. Evine giden çalışanları doktor Kenan Yıldırım'ı hareketsiz halde gördüğünde durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından hayatını kaybettiği belirlendi. Doktor Kenan Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - 3.Sayfa
Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı

Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı
Orlando Bloom'un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı

Karayip Korsanları'nın yıldızı, tartışmalı sağlık tedavisiyle gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saç tıraşı yüzünden evden kaçan Burak'tan güzel haber! Bakın nerede bulundu

Saç tıraşı yüzünden evden kaçan Burak bakın nerede bulundu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Deniz Seki sahnelere fit döndü: 2 ayda 15 kilo verdi!

İki ayda 15 kilo veren Deniz Seki'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı
İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba

Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
Danıştay hakimi otel odasında başından vurulmuş halde bulundu

Danıştay hakimi otel odasında başından vurulmuş halde bulundu
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.