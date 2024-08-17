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Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça hayatını kaybetti

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Hababam Sınıfı filmlerinde 'Bacaksız' karakteriyle tanınan usta oyuncu Tuncay Akça, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Hababam Sınıfı filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan 60 yaşındaki Tuncay Akça, kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.

Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Terzioğlu Hababam Sınıfı'nın değerli oyuncusu Tuncay Akça'yı kaybettik. Ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Akça, bugün Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça hayatını kaybetti

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi.

En bilinen repliklerinden birisi "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur. Oyuncu, 2004 yılında "Hababam Sınıfı Merhaba" filminde oynamıştır.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

3-sayfa Televizyon 3.Sayfa Sinema Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (3)

Delil Deniz:

Allah rahmet eylesin

10
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Seydo:

Genç yaşta çok önemli ameliyatlar geçirmişti. Allah rahmet eylesin.

1
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Agit Can:

Allah rahmet etsin mekani cennet olsun insallah ailesine sabırlar diliyorum

0
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