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Tarihi Evde Yangın Panik Yarattı

Tarihi Evde Yangın Panik Yarattı
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Aksaray’ın tarihi geçmişiyle ünlü Güzelyurt ilçesinde tarihi bir evde çıka yangın paniğe neden oldu.

Aksaray'ın tarihi geçmişiyle ünlü Güzelyurt ilçesinde tarihi bir evde çıka yangın paniğe neden oldu. Ev kısa sürede alevlere teslim olurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Yukarı Mahalle Akrapol sokakta bulunan tarihi evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kimsenin yaşamadığı boş tarihi evde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ardından yapılan soğutma çalışmasıyla yangın tamamen söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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