Güzel sunucu, canlı yayında elbisesi açılınca utancından ne yapacağını şaşırdı

Avustralya'nın popüler yarışma programı "Doğru Fiyat"ta (The Price is Right) yıllar önce yaşanan bir kıyafet kazası, günümüzde sosyal medya platformu Reddit'te yeniden gündeme geldi.

Olay, model ve sunucu Danielle Atkin'in program sırasında yaşadığı talihsiz bir anı kapsıyor. Canlı yayın esnasında kırmızı renkli dekolteli elbisesiyle ekranda yer alan Atkin, sunucu Larry Edmur'a doğru kollarını açtığı sırada kıyafetinde bir kayma yaşadı ve bir anlık göğüs ucu ekranda göründü.

O dönemde yayın sırasında ne Atkin'in kendisi ne de stüdyodaki izleyiciler bu kıyafet kazasının farkına vardı. Ancak evinde programı izleyen keskin gözlü bir izleyici, bu anı fark ederek kaydı yavaşlattı ve görüntüyü yakalayabildi.

Yaşanan bu kaza, program yayınlandığı dönemde büyük ölçüde gözden kaçmıştı. Ancak günümüzde sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, eski görüntü Reddit platformunda paylaşılarak yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Danielle Atkin, televizyon kariyerinde 2003 yılında da aynı programda görev almış, ayrıca 2008 yılında "Project Runway Australia" isimli moda yarışmasında da yer almıştı.

Özel hayatında ise Atkin, Avustralya Futbol Ligi'nin (AFL) tanınmış takımları Geelong ve St Kilda'da forma giymiş eski yıldız futbolcu Steven King ile evli bulunuyor.

Bu tür kıyafet kazaları, özellikle canlı yayın programlarında sunucuların ve televizyon çalışanlarının karşılaştığı en yaygın risklerden biri olarak biliniyor.