"Güvenlik kamerası görüntülerini polise neden verdin" deyip, yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı

Yönetici ölümden döndü, saldırgan tutuklandı

Mahmut Gümüş:

"Görüntüleri verdim diye bana kin güttü"

Anne Perişan Gümüş:

"Oğlum ölünden döndü"

ADANA - Adana'da hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi, apartman yöneticisinin güvenlik kamerası görüntülerini polise vermesine sinirlenip yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı. Yönetici ölümden dönerken aile cezaevine giren zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81207 sokakta 17 Nisan Çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre, geçen ay bölgede hırsızlık girişiminin olması üzerine polis ekipleri sokakta bulunan Halil Yatsı Kaya apartmanına gelip yönetici Mahmut Gümüş'ten güvenlik kamerası görüntülerini istedi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri hırsızın aynı apartmanda oturan özel güvenlik Selami C. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alındı, serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Selami C., daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Apartmana gelen Selami C., bunun üzerine yöneticiye 'Neden güvenlik kamerası görüntülerini polise verdin' diyerek tepki gösterdi. Geçen 17 Nisan Çarşamba günü akşam 20.30 sıralarında ise apartmandan çöp atmak için dışarı çıkan Mahmut Gümüş ile Selami C. tekrar karşılaşıp tartıştı.

9 yerinden bıçakladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çantasından bıçağı çıkartan Selami C., Gümüş'ü sırtının 9 yerinden bıçakladı. Gümüş, kanlar içerisinde yere yığılırken Selami C. ise kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Mahmut Gümüş'ü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tutuklandı

Polis ekipleri ise kaçan Selami C.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selami C., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Durumu ağır

5 gün yoğun bakımda tedavi gören Mahmut Gümüş ise dün yataklı servise alındı ancak durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"En ağır şekilde cezalandırılsın"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mahmut Gümüş'ün annesi Perişan Gümüş (77), "Oğlum kanı içine aktı. Onun da kanı içine aksın. Benim oğlum ölümden döndü. Durumu halen kritik. Polis güvenlik kamerası istedi diye insana bu yapılmaz. Evladımın yeni bebeği dünyaya gelmişti. Az kalsın babasız büyüyeceklerdi. O şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"9 yerimden bıçakladı"

Mahmut Gümüş ise ölümden döndüğünü anlatarak, "Polisler yönetici olduğumdan dolayı kamerayı kayıtlarını istedi. Bunun üzerine Selami C. bana kin güdüp 9 yerimden bıçakladı. Yoğun bakımda yatıp ölümden döndüm" dedi.