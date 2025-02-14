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Güvenlik görevlisinin tacizine uğrayan fenomen kadın rekor tazminat kazandı

Güvenlik görevlisinin tacizine uğrayan fenomen kadın rekor tazminat kazandı
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TikTok'ta kıyafet deneme videoları çeken 20 yaşındaki Krystal Joyce, mağaza çalışanları tarafından hırsız muamelesi gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Joyce, soyunma kabinindeyken perdesinin açılması ve haksız yere suçlandığı gerekçesiyle 20 bin euro tazminat kazandı.

Kıyafet deneme videoları çeken 20 yaşındaki TikTok fenomeni,mağaza çalışanları tarafından hırsız muamelesi gördüğü iddiasıyla 20 bin euro tazminat kazandı.

İrlandalı gezgin Krystal Joyce, kadın güvenlik görevlisinin, kendisi yarı giyinik haldeyken soyunma kabininin perdesini açması sonucu yaşadığı üzüntüyü mahkemeye taşıdı.

Joyce mahkemede, hiçbir yanlış yapmadığı halde soyunma alanında zorla tutulduğunu ve diğer müşterilerin önünde 'sorguya çekildiğini' anlattı. Başkalarının görebileceği ve duyabileceği şekilde 'suç işlediği' ima edildiği için karalama mağduru olduğunu iddia etti.

Hakim, Joyce'un haksızlığa uğradığına karar vererek mağaza yöneticileri ve güvenlik şirketinin 20 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

TikTok'ta 122 binden fazla takipçisi olan Joyce, Dublin'deki Blanchardstown alışveriş merkezinde bulunan İrlanda'nın en büyükmağazasında kıyafet denerken haksız yere suçlu gibi gösterildiğini iddia etti.

Hukuk ekibi tutarak davasını Dublin Bölge Hukuk Mahkemesi'ne taşıyan Joyce, büyük miktarda tazminat kazandı.

Avukatı Esther Earley, Joyce'un farklı mağazalarda kadın kıyafetlerini denerken soyunma kabinlerinde sık sık fotoğraf çektiğini anlattı. Joyce'un daha sonra bu kıyafetleri TikTok takipçilerine tanıttığını ve nereden alınabileceğini paylaştığını belirtti.

Joyce, iki yıl önce açılan 52 bin metrekarelik Blanchardstown mağazasının soyunma alanındayken, bir güvenlik görevlisinin diğer müşterilerin duyabileceği şekilde defalarca "Polisi arıyorum" dediğini duyunca şok oldu.

Güvenlik görevlisinin tacizine uğrayan fenomen kadın rekor tazminat kazandı

Güvenlik görevlisinin tacizine uğrayan fenomen kadın rekor tazminat kazandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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