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Güvenlik görevlisinin silahıyla 5 kişiyi rehin almış

Güvenlik görevlisinin silahıyla 5 kişiyi rehin almış
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilen bir şahıs, banka güvenlik görevlisinin silahını ele geçirerek içerideki 5 kişiyi rehin aldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilen bir şahıs, banka güvenlik görevlisinin silahını ele geçirerek içerideki 5 kişiyi rehin aldı. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sürerken, şüphelinin annesi de olay yerine getirildi.

Olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen ilk bilgilere göre, daha önce psikiyatri tedavisi gördüğü tespit edilen bir kişi, bankaya girdikten sonra güvenlik görevlisinin silahını elinden aldı.

Silahı ele geçiren şüpheli, banka içerisinde bulunan 4 ila 5 vatandaşı rehin aldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, banka ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak caddeyi güvenlik çemberine aldı. Polisin ikna çalışmaları sürerken, şüphelinin annesi de olay yerine getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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