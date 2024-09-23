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Gürcistan'dan İstanbul'a hasta götüren ailenin bulunduğu araç kaza yaptı

Gürcistan'dan İstanbul'a hasta götüren ailenin bulunduğu araç kaza yaptı
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Samsun'un Kavak ilçesinde hasta çocuklarını İstanbul'a götüren Gürcistan uyruklu ailenin aracı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaza yaptı, ancak araçtaki herkes yara almadan kurtuldu.

Gürcistan'dan İstanbul'a hasta götüren aile Samsun'da kaza yaptı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salome Chıkvaıdze (33) adlı kadının idaresindeki DF 030 FD Gürcistan plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki bariyere çarptı. Araçta bulunan Gürcistan uyruklu 3 kadın ile 2 yaşlarındaki çocuk kazayı yara almadan atlattı. Ailenin, araçta bulunanların hasta olan çocuğu tedavisi için Gürcistan'dan İstanbul'a hastaneye götürdükleri öğrenildi.

Kaza sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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