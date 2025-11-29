Haberler

Gürcistan'da Muhalefet Lideri Kundaklama Girişiminde Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Gürcistan'ın 'Güçlü Gürcistan' muhalefet koalisyonunun liderlerinden Aleksandre Elisaşvili, Tiflis Şehir Mahkemesi'nin evrak dairesi birimini kundaklamaya çalışırken gözaltına alındı. Olayda güvenlik görevlilerine direnen Elisaşvili yaralanarak gözaltına alındı.

Gürcistan'ın muhalefetindeki "Güçlü Gürcistan" koalisyonunun liderlerinden Vatandaşlar Partisi Genel Başkanı Aleksandre Elisaşvili, Tiflis Şehir Mahkemesi'nin evrak dairesi birimini kundaklama girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gürcistan'daki "Güçlü Gürcistan" muhalefet koalisyonu liderlerinden "Vatandaşlar" Partisi Genel Başkanı Aleksandre Elisaşvili, Tiflis Şehir Mahkemesi'nin evrak dairesi birimini kundaklama girişiminide bulundu. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Elisaşvili'nin olay sırasında üzerindeki ateşli silahı kullanarak mahkeme güvenlik görevlilerine direnç gösterdiği ve fiziksel saldırıda bulunduğu bildirildi. Bakanlığın açıklmasında, "Aleksandre Elisaşvili, bu sabah yüzünü gizleyerek Tiflis Şehir Mahkemesi'nin evrak dairesi biriminin dış cephe camını çekiçle kırmış, içeri girdikten sonra birime ait eşyalar, teknik ekipman ve dökümanlar da dahil olmak üzere binanın çeşitli noktalarına benzin dökerek binayı yakmaya çalışmıştır. Elisaşvili, olay yerinde mahkeme güvenlik servisi çalışanları tarafından fark edilerek durdurulmuş, yanında taşıdığı ateşli silahı kullanarak görevlilere direnmiş ve fiziksel saldırıda bulunmuştur. Elisaşvili direnişine ragmen güvenlik görevlileri tarafından olay yerinde gözaltına alınmıştır. Müdahale sırasında güvenlik servisi çalışanlarından biri yaralanarak hastaneye kaldırılmış, Elisaşvili de gözaltına alınırken gösterdiği direniş sonucu yaralanmıştır. Polis, suçun işlenmesinde kullanılan araçları delil olarak ele geçirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada soruşturmanın Gürcistan Ceza Kanunu'nun 19-187. maddesi kapsamında sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca bakanlığın yayınladığı görüntülerde, müdahale sonrasında muhalif liderin yüzünde darp izlerinin oluştuğu görüldü. - TİFLİS

