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Gürcistan'da Kırmızı Bültenle Aranan Üç Şahıs Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcılık suçlarından uluslararası seviyede aranan iki kişi ve ulusal seviyede aranan bir kişinin Gürcistan'da yakalandığını duyurdu. Şahıslar, Türkiye'ye iadeleriyle ilgili işlemler için Artvin'e getirildi.

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan 2 ve ulusal seviyede aranan 1 kişi Gürcistan'da yakalandı ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç.'nin Gürcistan'dan Türkiye'de getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "Dolandırıcılık " suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. isimli şahıs, "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö.Y. isimli şahıs ve "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık " suçundan ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs, Gürcistan'da yakalandı ve Artvin Sarp Kara Hudut Kapısından Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ENES AKSAKAL - 3.Sayfa
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