Gürcistan'da Aranan 5 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

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Gürcistan'da Aranan 5 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 5 suçlunun Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Bu kabine döneminde 369 suçlunun ülkeye getirilmesi sağlandığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç.; ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç.; ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranılan 5 suçlunun daha ülkeye getirildiklerini belirterek, "Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 369 suçlunun ülkemize iadesini sağladık" ifadesini kullandı.

"Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç.; ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" diyen Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y isimli şahıs, 'Adam Öldürme, Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Hakaret, Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Bulundurma veya Taşıma ve Silahla Tehdit' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.D. isimli şahıs, 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.Ç. isimli şahıs, 'Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma, Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Silah Kullanarak Öldürme' suçlarından ulusal seviyede aranan İ.K. isimli şahıs ve FETÖ Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan G.Y. isimli şahıs Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü üyelerini, organize suç örgütü mensuplarını ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve Ardahan İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLÇİN KAZANCI - 3.Sayfa
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