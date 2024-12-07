Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı

Suriye'de muhalifler Şam'a dayandı

 Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı

 Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi

Gürcistan'da AB Müzakereleri Protesto Edildi: 48 Gösterici Gözaltına Alındı

Gürcistan'da AB Müzakereleri Protesto Edildi: 48 Gösterici Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar durdurma kararına karşı Tiflis'te düzenlenen gösterilerde 48 kişi gözaltına alındı. Protestocuların şiddet eylemleri polisle çatışmalara yol açtı.

Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar durdurma kararına karşı başkent Tiflis'te düzenlenen gösteride bir kez daha parlamentoya havai fişek atıldı, 48 gösterici gözaltına alındı.

Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar durdurma kararına tepki olarak düzenlenen protestolar 9. günde devam etti. Başkent Tiflis'in Şota Rustaveli Caddesi'ndeki parlamento önünde yerel saatle 20.00'de başlayan protestoda göstericilerin havai fişek ve yabancı maddeler fırlatmasıyla bir kez daha tansiyon yükseldi. Polis, tazyikli su, biber gazı ve göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale etti. Parlamento binası önünden en az 150 metre uzaklaştırılan protestocular, Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Kısa süre sonra tekrar Şota Rustaveli Caddesi'ne dönen protestocular, taş, cam şişe ve havai fişeklerle polise saldırdı. Polisin müdahalesine rağmen protesto gece saatlerine kadar devam etti.

"Özel araçlar kullanılmadan önce katılımcılara uyarılar yapıldı"

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 48 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, göstericilere protestonun barışçıl bir şekilde devam etmesi ve yasal sınırların dışına çıkılmaması konusunda çağrıda bulundu. Ancak tüm bunlara rağmen protestocuların bir kısmının eylemleri şiddete dönüştü. Protestocular, parlamento binası ve çevresindeki alanda bulunan polislere patlayıcı maddeler attı. Daha sonra Çiçinadze Caddesi'nde kamu düzenini sağlamak amacıyla görev yapan polis memurlarını hedef alarak patlayıcı madde kullanan protestocular, ayrıca polislere sözlü hakarette bulunup taş ve yabancı madde fırlattı. Patlayıcı maddeler nedeniyle 1 polis yaralandı. Polisin defalarca barışçıl bir protesto çağrısına rağmen protestocular yasa dışı eylemlerine devam etti ve İçişleri Bakanlığı, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde müdahalelerde bulundu. Özel araçlar kullanılmadan önce katılımcılara uyarılar yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

"İktidar partisi baskıları giderek artırıyor"

Yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili polisin göstericileri dağıtmasını "hükümetin baskısı" olarak nitelendirdi. Zurabişvili, "Rusya dışında hangi ülkede kitlesel protestolar kuşatılıyor? Genellikle amaç dağıtmak değil, yok etmektir. Ancak dün gece özel harekat ekipleri, kaçmayı başaran her bir göstericiyi takip ederek şehir merkezinden kilometrelerce uzakta yakalamaya çalıştı. Dün gece özel harekat ekiplerine gayri resmi destek sağlayan silahlı suçlular görüldü. İktidar partisi baskıları giderek artırıyor" ifadelerini kullandı.

"Kobakhidze ne kadar sırıtıp dursa da halk durmayacak"

Gürcistan'da günlerdir devam eden protestolar nedeniyle sabah saatlerinde bir araya gelen muhalefet partilerinin liderleri durumu değerlendirdi. Basına açıklama yapan muhalif Birleşik Ulusal Hareket liderlerinden Giorgi Vaşadze, hükümeti sert bir şekilde eleştirdi. Vaşadze, "Herhangi bir polis memurunun sizi koruyacağını mı düşünüyorsunuz? Hepiniz hesap vereceksiniz. Yalnızca rejimin liderleri değil, maskelerin arkasına saklananlar da bu vahşetin hesabını verecek. Hiç kimse cezasız kalmayacak. Kobakhidze ne kadar sırıtıp dursa da halk durmayacak" diye konuştu.

Gürcistan hükümetinin AB kararı

Başbakan Kobakhidze 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, AB ile müzakerelerin "şantaj aracı" olarak kullanıldığını gerekçe göstererek 2028 yılının sonuna kadar askıya alındığını ifade etmişti.

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuruda bulunan Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti. Ancak ülkede tartışmalara neden olan ve "Rus yasası" olarak görülen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasının geçtiğimiz 29 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci temmuzda askıya alınmıştı. - TİFLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz
img

Canlı yayında silikonları patlayan fenomen yaptığıyla "pes" dedirtti
img

4 kenti şahlandıracak proje başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.