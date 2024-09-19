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Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı! İşte Narin'in ölüm tarihi

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Adli Tıp Kurumu, kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölüm tarihi ve sebebini belirledi. Rapor, Güran'ın ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı olarak öldüğünü ve ölümünün 21 Ağustos'ta gerçekleştiğini belirtti. Raporda, Güran'ın cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığına dair tıbbi değerlendirme yapılamadığı ifade edildi. Güran'ın abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme devam ediyor.

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporda, Narin Güran'ın kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta öldüğü tespitine yer verildi. Raporda, "Narin Güran'ın ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği" tespiti yer aldı.

RAPOR BAŞSAVCILIĞA GİTTİ

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

ÖLÜM TARİHİ 21 AĞUSTOS

Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta meydana geldiği belirtildi.

BACAĞI, ÖLÜM SONRASI HAYVANLAR TARAFINDAN KOPARILDI

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.

AĞABEYİNİN DİŞ İZLERİ İLE İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının da yarın çıkması bekleniyor.

Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı! İşte Narin'in ölüm tarihi
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Narin Güran İnceleme

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