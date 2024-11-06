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Sapığı, pisliği bitmiyor! Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı

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Esenyurt'ta bir şahıs güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaparken kayıt altına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs sokak ortasında mastürbasyon yaparken görüntülendi.

Şahsın güpegündüz mastürbasyon yaptığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Sapığı, pisliği bitmiyor! Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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