Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi - Haberler

Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi

Kilis'teki ev yangınında dehşete düşüren görüntüler

KİLİS - Kilis'te bir evde meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan 2 çocuk yanarak ölürken 2 kişi de yaralandı. Alevler arasında kalan çocukların yandığı dehşet anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kilis'te Çalık Camii yakınlarındaki 5 katlı binanın 3. katında bulunan bir dairenin balkonunda meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan 2 çocuk ölürken, 2 kişi de yaralandı. Alevlerin balkonu sardığı yangında demir parmakların arasında kalan 2 çocuğun çevreden yardım istediği ve yandığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Alevleri görünce ekiplerden yardım isteyen vatandaşların yaşadığı korku ve panik de görüntülerde yer aldı.