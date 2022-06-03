Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi - Haberler

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Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi Kilis'teki ev yangınında dehşete düşüren görüntüler Kilis'te bir evde meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan 2 çocuk yanarak ölürken 2 kişi de yaralandı.

Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi

Kilis'teki ev yangınında dehşete düşüren görüntüler

KİLİS - Kilis'te bir evde meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan 2 çocuk yanarak ölürken 2 kişi de yaralandı. Alevler arasında kalan çocukların yandığı dehşet anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kilis'te Çalık Camii yakınlarındaki 5 katlı binanın 3. katında bulunan bir dairenin balkonunda meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan 2 çocuk ölürken, 2 kişi de yaralandı. Alevlerin balkonu sardığı yangında demir parmakların arasında kalan 2 çocuğun çevreden yardım istediği ve yandığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Alevleri görünce ekiplerden yardım isteyen vatandaşların yaşadığı korku ve panik de görüntülerde yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - 3. Sayfa

Kilis 3. Sayfa Haberler

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