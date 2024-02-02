Günlerdir Müge Anlı'da aranan adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Ankara'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte sırra kadem bastı. Çelik'in ailesi de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım istedi. 79 gündür aranan Çelik'in öldürüldüğü ortaya çıktı.

BABA ACISIYLA KAHROLDU

Müge Anlı canlı yayında cinayeti açıklarken Çelik'in kızı ve eşi sinir krizi geçirdi. Çelik'in aracını satmaya çalışan şüphelilerden Yasin, cinayeti itiraf ederek günlerdir kayıp olan adamın Mert isimli bir kişi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Cinayeti işleyen Mert'in daha önce Çelik'in kızı ile nişanlı olduğu iddia edildi. Çelik'in kızı Şerife ise nişanlılık iddiasını kesin bir dille yalanladı. Şerife ile 2 yıldır evli olan eş Uğur Çiçek ise söylentileri reddetti.

"YASİN, HASAN'IN 600 BİN TL PARASINI SEVGİLİSİYLE HARCAYIP TATİL YAPMIŞ"

Cinayetle ilgili detayları anlatan Müge Anlı, sözlerine şöyle devam etti: "Ortada bir araç var ve değerinden daha ucuza satılmaya çalışılıyor. Yasin'in evinde yapılan aramada Çelik'in telefonu, banka kartları ve bir silah bulunuyor. Hasan Hüseyin'in kimliği de orada bulunuyor. Şüphelilerden Yasin bir araç kiralamış ve Hüseyin'in telefonunu da yanında gezdirmiş. Bu telefonla da 3 kez İstanbul'a gelmiş. Hasan Hüseyin'in hesabında 440 bin TL para varmış. Yasin bunun üzerine 250 bin TL de kredi çekmiş. Toplamda 600 bin TL para harcamış. Yasin bu parayla sevgilisine bilgisayar almış, kızla tatil yapmış."

"MERT CEZAEVİNDEN İZİNLE ÇIKARAK CİNAYETİ İŞLEMİŞ"

Hasan Hüseyin'in telefonunda mobil bankacılığa girerek harcamaları yapmış babasına da para göndermiş. Yasin, Hasan Hüseyin'in telefonu ve kartlarını kendisine kuzeni Mert'in verdiğini söylemiş. Harcamaları yapan Yasin, cinayeti işleyen de Mert. Mert'in daha önce bir cinayet geçmişi var ve açık cezaevindeymiş. İzinli olarak çıkmış sonra cinayeti işleyip geri dönmüş. Mert cinayeti işlemiş ve yakarak yok etmek istemiş. Yasin bir de Hasan Hüseyin'in cansız bedeninin olduğu yerini de göstermiş."