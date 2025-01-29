Üye Girişi
Haberler
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü! 18 kişi öldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Sudan'ın Unity eyaletinde bir petrol sahasından havalanan yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Kazada 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Sudan'da küçük bir yolcu uçağının düşmesi sonucunda 18 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sudan'da Yolcu Uçağı Düştü: 18 Ölü

Güney Sudan'ın kuzeyindeki Unity eyaletinde bir petrol sahasından havalanan 21 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

Kazada 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü! 18 kişi öldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Transferi sessiz sedasız bitirdiler
img

Ayşe Barım'ın Whatsapp mesajları ortaya çıktı
img

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
'2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak'

"2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.