Güney Kore'deki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi

Güney Kore'de 7 gün önce başlayan orman yangınlarında ölü sayısı 26'ya, yaralı sayısı 30'a yükseldi. Yanan ormanlık alanın boyutu 36 bin 9 hektara ulaşırken, toplam 37 bin 185 kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde hayatı kabusa çeviren orman yangınlarında 7'nci güne girilirken, artan kayıplar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Güney Kore Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı'ndan edinilen bilgilere göre, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Ölümlerden 22'sinin Kuzey Gyeongsang eyaletinden, 4'ünün ise Güney Gyeongsang eyaletinden kayda geçtiği aktarılırken, 8'i ağır 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

16 bin 700 kişi barınaklarda kalıyor

Yangınlar nedeniyle tahliye edilen toplam kişi sayısının 37 bin 185 olduğu, 20 bin 485 kişinin ise tehlikenin geçmesinin ardından evlerine döndüğü kaydedildi. 16 bin 700 kişinin ise hala barınaklarda kaldığı açıklandı. Şimdiye dek 36 bin 9 hektarlık alanın yandığı belirtilirken, bunun 2000 yılında ülkeyi vuran ve tarihin en kötü orman yangınları olarak bilinen orman yangınlarının yol açtığı zarardan yaklaşık 13 bin hektar daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Yangınlar devam ediyor

Bugün itibarıyla Andong şehrindeki yangınların yüzde 52, Uiseong bölgesindeki yangınların yüzde 54, Sancheong Hadong ve Cheongsong bölgelerindeki yangınların ise yüzde 77 oranında söndürüldüğü ifade edildi. Alevlerle mücadelenin sürdüğü kaydedildi. Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo da, Geçici İçişleri Bakanı Ko Ki-dong'a, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki yangın söndürme ve yardım çalışmalarını denetleme talimatı verdi. - SEUL