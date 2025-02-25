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Güney Kore'de Otoyol Köprüsü Çöktü: 4 İşçi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'de Otoyol Köprüsü Çöktü: 4 İşçi Hayatını Kaybetti
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Güney Kore'nin Anseong şehrinde inşaat halindeki bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yaralanan 6 işçiden 5'inin durumu ağır. İnşaat şirketi, olay nedeniyle özür diledi ve soruşturma başlatıldı.

Güney Kore'de inşaat halindeki bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Güney Kore'de yaşanan köprü faciasında can kaybı artıyor. Anseong şehrinde yapımı devam eden bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçilerin sayısının 4'e yükseldiği belirtildi. Yaralanan 6 işçiden 5'inin durumunun ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

İnşaat şirketi, yaşanan olay nedeniyle özür diledi. Yapılan açıklamada, "Bölgenin hızlıca onarılması ve kazanın kesin nedeninin kapsamlı bir şekilde araştırılması için ilgili makamlarla aktif olarak iş birliği yapıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Seul-Sejong Otoyolu'nda bulunan ve yapımı devam eden köprü, yerel saatle 09.50 sıralarında 50 metre yüksekliğindeki 5 taşıyıcı kirişin yıkılması üzerine çökmüştü. İnşaat sahasında bulunan 10 işçi çöken köprünün altında kalmıştı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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