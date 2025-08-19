Güney Kore'de Demiryolu Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Güney Kore'de Demiryolu Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı
Güney Kore'nin Daegu şehrinden Jinju şehrine giden bir yolcu treni, demiryolu kenarında denetim yapan işçilere çarparak 2 kişinin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına yol açtı. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Güney Kore'deki bir yolcu treninin demiryolu kenarında denetim çalışması yapan işçilere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Güney Kore, facia gibi bir demiryolu kazasına sahne oldu. Kore Demiryolları'ndan (KORAIL) yapılan açıklamaya göre Daegu şehrinden Jinju şehrine giden bir yolcu treni, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Cheongdo bölgesinden geçtiği sırada demiryolu kenarında denetim çalışması yapan işçilere çarptı. Yerel saatle 10.50'de meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Trende bulunan 89 yolcudan yaralanan kimsenin olmadığı açıklanırken, askıya alınan seferler nedeniyle ulaşımda gecikmelerin yaşandı. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
