Güney Kıbrıs'ta Orman Yangınları: Köylere Tahliye Uygulandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol ve Baf bölgeleri ile Malya köyü yakınlarında çıkan ve alevlerin yerleşim yerlerine sıçradığı orman yangınlarında birçok köy tahliye edildi.

Hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyrettiği Kıbrıs'ta orman yangınları çıktı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Malya köyü yakınlarında başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçrarken, köy tahliye edildi. Bölgede 10 itfaiye aracı ve 6 yangın söndürme uçağı görevlendirildi. Çalışmaları koordine etmek için bir gözlem uçağı da harekete geçirildi.

Limasol ve Baf bölgelerinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan iki büyük yangın nedeniyle de birçok köy tahliye edildi. Yetkililer, yangınlarda 1 kişinin ağır yaralandığını bildirirken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evlerin ve araçların da zarar gördüğünü aktardı.

Limasol'daki kriz merkezinde açıklama yapan GKRY Adalet Bakanı Marios Hartsiotis, Malia, Omodos, Kilani, Vasa Kilaniou, Potamiou ve Arsos köylerinde tahliye çalışmalarının sürdüğünü, Vouni köyünün de yangından etkilendiğini belirtti. Hartsiotis, tahliye sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için vatandaşlara polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleriyle işbirliği çağrısında bulundu. - LEFKOŞA