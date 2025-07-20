Güney Kıbrıs'ta Bayrak Yakma Girişimi Engellendi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen protestolarda bir eylemcinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını yakma girişimi Rum polisi tarafından engellendi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'nci yıl dönümünde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen protesto yürüyüşünde yapılmak istenen çirkin bir provokasyon engellendi. Yürüyüşte bazı Rum gençler tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını yakma girişiminde bulunuldu. Ancak bu provokatif eylem, bir Rum polisi tarafından engellendi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay büyümeden kontrol altına alındı. Kameralara yansıyan olay anı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Protesto gösterilerine katılan bazı gruplar, ise polisin müdahalesine tepki gösterdi. Rum polisinin eylemi engellemesi, kamuoyunda farklı değerlendirmelere neden oldu. Bazı çevreler bunu ada genelinde tansiyonun düşürülmesine yönelik bir adım olarak görürken, bazı kesimler ise tepkisini dile getirdi. Olayın ardından yetkili makamlar tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. - LEFKOŞA