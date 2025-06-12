Güney Afrika'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 78'e Yükseldi

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Güney Afrika'nın Eastern Cape eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı 78'e ulaştı. Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yarın bölgeyi ziyaret edecek.

Güney Afrika'nın Eastern Cape eyaletinde gerçekleşen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e ulaştı.

Güney Afrika'da geçtiğimiz hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde can kaybı arttı. Güney Afrika Hükümet Bakanı Velenkosini Hlabisa, yaptığı açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiğini belirtti. Can kaybının artabileceğini ifade eden Hlabisa, "Yarın sular çekildiğinde daha fazla insan bulacağız" dedi.

Yerel yetkililer, sellerde en az 58 okulun ve 20 hastanenin hasar gördüğünü ve yüzlerce ailenin ise evsiz kaldığını belirtmişti.

"Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa bölgeyi ziyaret edecek"

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yerel yönetime yardımcı olmak için Ulusal Afet Yönetim Merkezi'ni faaliyete geçirdiğini ve yarın bölgeyi ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Afrika kıtasının en güneyinde bulunan ülkede, iklim değişikliklerinin etkisiyle sel felaketleri artış gösterdi. - CAPE TOWN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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