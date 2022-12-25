Güney Afrika'daki gaz tankeri patlamasında can kaybı 15'e yükseldi
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Güney Afrika'nın Boksburg kentindeki bir gaz tankerinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.
Güney Afrika'nın Boksburg kentindeki bir gaz tankerinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.
Güney Afrika'nın Boksburg kentinde dün köprüde sıkışan gaz tankerinde meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor. Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla tarafından yapılan açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği belirtildi.
Patlamanın, gaz tankerinin köprüye sıkışarak yakıt sızıntısına yol açması sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - JOHANNESBURG
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa