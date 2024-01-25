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Güney Afrika'da 'Sahte Peygamber' Timsahlar Tarafından Parçalandı

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Güney Afrika'da kendini peygamber ilan eden 48 yaşındaki bir kişi, bir nehirde vaftiz sırasında timsahların saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Polis, kişiye ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarını timsahların arasında buldu. Bu olayın ardından yetkililer, bölgedeki dini liderlere ve yerel halka, nehirlerde ve diğer su kaynaklarında dini törenler düzenlememe uyarısında bulundu. Afrika'da her yıl yüzlerce kişi, vahşi hayvanların saldırıları sonucu hayatını kaybediyor.

Güney Afrika'da nehirde vaftiz yapan "sahte peygamberi" timsahlar parçaladı

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "sahte peygamber" vaftiz sırasında timsahların saldırısında öldü.

Güney Afrika haber portalı News 24'un haberine göre, kendini peygamber ilan eden 48 yaşındaki kişi, Apel bölgesindeki nehirde vaftiz sırasında timsahların saldırısına uğradı.

Polis Sözcüsü Malesela Ledwaba, yapılan aramalar sonucunda "sahte peygambere" ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarının timsahların arasında bulunduğunu söyledi.

Bölgedeki dini liderlere ve yerel sakinlere, nehirlerde, derelerde ve barajlarda dini törenler yapılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Afrika'da her yıl yüzlerce kişi, yerleşim yerlerini işgal ettikleri vahşi hayvanların saldırılarında hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Güney Afrika Hukuk Dini 3.Sayfa Dünya Haberler

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