Gündoğmuşlar silahlı suç örgütü hakkında yeni iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Gündoğmuşlar silahlı suç örgütüne yönelik yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Avukat Serdar Öktem cinayetinin Gündoğmuşlar ve Daltonlar silahlı suç örgütünün ortak hareket ederek gerçekleştirdiği belirtildi. İddianamede, örgüt elebaşı ve yöneticileri hakkında 59'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan örgüt üyelerinin bir arada hareket ederek, eleman ve silah temininde zorluk çekmediği, her an yeni bir eyleme girişebilecek durumda oldukları da kaydedildi.

Elebaşılığını Uğurcan Gündoğmuş'un yaptığı Gündoğmuşlar silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 155 sayfalık birleştirme talepli iddianamede, aralarında Uğurcan Gündoğmuş'un da bulunduğu 16 şahıs 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, kolluk kuvvetlerince düzenlenen operasyonlarla örgütün eylem kapasitesine büyük darbe vurulduğu ancak cezaevindeki veya sokaktaki üyelerin sosyal medyada ve Kağıthane'de örgüt yöneticilerine yönelik "propaganda" faaliyetlerine devam ettikleri, örgütün bu yöntemle moral kazandığı vurgulandı. Öte yandan örgütün, Kağıthane, Şişli ve Kuştepe bölgesindeki uyuşturucu ve finansal haksız kazanç pazarını kaybetmemek adına yeniden organize olarak yeni eylem arayışlarına girdikleri de iddianamede anlatıldı.

Serdar Öktem cinayetinde Daltonlar ve Gündoğmuşlar'ın ortak hareket ettikleri belirtildi

İddianamede, soruşturma aşamasında yapılan teknik takip çalışmalarına da yer verildi. Çalışmalarda, örgüt üyelerinin gizlenmek ve saldırı hazırlıklarını yürütmek amacıyla kiraladığı hücre evlerinde güvenlik güçlerince cephanelik ele geçirildiği de aktarıldı. Şüphelilerden Ramazan Erden'in dijital materyal incelemeleri de iddianamede yer aldı. Örgütün firari yöneticileri ile yapılan görüntülü görüşme kayıtları ve çok sayıda ağır silah görselleri de iddianamede aktarıldı. Öte yandan, örgüt üyelerinin bir arada hareket ederek, eleman ve silah temininde zorluk çekmediği, her an yeni bir eyleme girişebilecek durumda oldukları da iddianamede kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, kamuoyunda "Avukat Serdar Öktem Cinayeti" eylemi olarak bilinen olayda, Daltonlar ve Gündoğmuşlar silahlı suç örgütünün ortak hareket ettikleri de belirtildi.

"Arabanı sat bize para ver, yoksa seni yaşatmayız"

İddianamede müşteki O.V.O.'nun da beyanına yer verildi. Müşteki, "Bana, 'arabanı sat bize para ver, yoksa seni yaşatmayız. 1 milyon lira vereceksin, seni Kağıthane'den arıyoruz' dediler. Kimseyle husumetim yoktur. Korktuğum için başa gelemedim ancak tehditler sürünce şikayetçi oldum" dedi.

"Ateş etmeye özendim"

Öte yandan iddianamede 'şüpheli' sıfatıyla yer alan Aydoğan Kaya'nın savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı. Kaya, "Olay günü motosikletle gezdiğimiz esnada arkadaşım havaya ateş açtı. Benden de bunu videoya çekmemi istedi. Arkadaşım bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Ben de o esnada gaza geldim, ateş etmeye özendim. Bu sefer ben ona 'sen de beni çek, ben de ateş edeceğim' dedim ve dükkana doğru 3 el ateş ettim" diye konuştu.

59 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Uğurcan Gündoğmuş başta olmak üzere, Murat Kuzucu, Şeyhmus Ergün, Ozan Cem Aksoy ile Furkan Kalıma hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmek', 'gece vakti silahla ve birden fazla kişiyle yağma', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' ile 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 31'er yıl 6'şar aydan, 59'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede yer alan 12 şüpheli şahıs hakkında ise, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'yağmaya teşebbüs', 'ruhsatsız ateşli silah ticareti' ile 'mala zarar verme' suçlarının 13'er yıldan, 35'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı