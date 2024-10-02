Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane'de Uçuruma Yuvarlanan Araçtan Mahsur Kalan Gençler Kurtarıldı

Gümüşhane'de Uçuruma Yuvarlanan Araçtan Mahsur Kalan Gençler Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 4 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla indikleri uçurumun kenarında mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri, zorlu şartlarda mahsur kalan gençlere ulaşarak onları kurtardı.

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. 4 kişinin bulunduğu araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 2 genç ise yardım istemek için indikleri yaklaşık 200 metrelik uçurumun kenarında mahsur kalarak saatlerce kurtarılmayı bekledi.

Kaza, sabah 05.30 sıralarında Gümüşhane Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi'nden şehir merkezine hareket halindeki 29 AJ 399 plakalı otomobil, sürücüsü Eren Gök'ün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada ters dönen otomobil içerisindeki sürücü ve Ebru Altınkaya yaralanırken, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ve yardım istemek için uçurumdan aşağıya inen Arif Bulut ve Narin Salva havanın karanlık olması nedeniyle yollarını kaybetti. Aracın düştüğü yerden yaklaşık 200 metre aşağı inen ve uçurumun kenarında mahsur kalan 2 gencin yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

Saatlerce kurtarılmayı beklediler

Araçta sıkışan sürücü Eren Gök ve Ebru Altınkaya ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. 200 metrelik uçurumda mahsur kalan diğer 2 yaralıyı kurtarmak için ise çalışma başlatıldı. Zorlu arazi şartları nedeniyle güçlükle ilerleyen çalışmalar neticesinde yaralılara ulaşan ekipler, ilk müdahalenin yapılması ve güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yaralıları yaklaşık 1 saat süren çalışmayla bulundukları uçurumdan çıkarmayı başardı.

Kazada yaralanan sürücü Eren Gök, Ebru Altınkaya, Arif Bulut ve Narin Salva olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

"Bizi kurtarın, ne olur yardım edin diye bağırıyorlardı"

Yaralıların yardım çığlıklarını duyarak ihbarda bulunduklarını söyleyen Süleymaniye Mahallesi muhtarı Orhan Eryılmaz, "Olay sabah 05.30 - 06.00 saatleri arasında meydana geldi. Sesleri duyan vatandaşlar beni aradılar ben de buraya geldiğimde ekipler kurtarma çalışmalarına başlamıştı. 2 tanesi hastaneye gitti en son uçurumun kenarında bekleyen 2 kişi de kurtarıldı. Sesleri Güzeller Mahallesi'nden ve bizim mahallemizden duyanlar oldu kurtarın bizi, ne olur yardım edin diye bağırıyorlardı" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Kurtarma Otomobil 3-sayfa Yaşam Kaza

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

İsrail'e füze yağdıran İran'dan dikkat çeken açıklama: İlk kez kullandık

 Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

Dünyaya kafa tutan Netanyahu füze yağmuru başlayınca soluğu sığınakta almış

 İsrail'e füze yağarken binlerce İranlı sokağa inip tekbirlerle kutlama yaptı

Tel Aviv'e füze yağarken binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İRAN-İSRAİL SON DURUM! İran İsrail'e neden saldırıyor? İsrail İran'a karşılık verdi mi? Türkiye bir Orta Doğu ülkesi mi? Orta Doğu'da hangi ülkeler var? Bolu hava durumu 2 Ekim | Bugün Bolu'ya kar mı yağdı, hava nasıl olacak? Bolu'da 15 günlük hava durumu! 2024 EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı? Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman? GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a başvururken nelere dikkat edilmeli? Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor? Masterchef 2 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fettah-1 füzesi nedir? Fettah-1 füzesi hangi ülkeye aittir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });