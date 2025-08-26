Gümüşhane'de Tünelde Çarpışma: 5 Yaralı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, tünel içerisinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Uluköy Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasım B. yönetimindeki 20 AEP 820 plakalı otomobil ile Halil Ö. idaresindeki 48 V 7268 plakalı minibüs tünel içerisinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Miran B., Burhan B. ve Oğuzhan T. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Miran B. isimli çocuk daha sonra devlet hastanesine sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE