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Gümüşhane'de traktör kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

Gümüşhane'de traktör kazası: 1 işçi hayatını kaybetti
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Gümüşhane’de traktörün altında kalan 40 yaşındaki orman işçisi yaşamını yitirdi.

Gümüşhane'de traktörün altında kalan 40 yaşındaki orman işçisi yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Sungurbeyli köyü Hurşutlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüklenici firmada orman işçisi olarak çalışan Mustafa Savaş (40), izinli ağaç kesimi için çalışma yapılan bölgede rampada arızalanan traktörünü tamir etmek isterken aracın hareket etmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ana yoldan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolun bozuk olması nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Savaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Savaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kelkit ilçesi Bezendi köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Mustafa Savaş'ın evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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