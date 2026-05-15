Gümüşhane'de jandarmadan silah operasyonu

Gümüşhane'nin Torul ve Kürtün ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız el yapımı tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, yüzlerce fişek ve silah yapımında kullanılan 104 çeşitli alet ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Gümüşhane'nin Torul ve Kürtün ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, fişek ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Torul ve Kürtün ilçelerinde yaşayan 9 şüphelinin 12 ayrı adresinde silah ve mühimmat bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adreslerde yapılan adli aramalarda 3 ruhsatsız el yapımı tabanca, 2 bildirim kartı bulunmayan kurusıkı tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, yüzlerce fişek, 1 torna makinesi ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen 104 çeşitli alet ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
