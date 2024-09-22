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Gümüşhane'de Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı

Gümüşhane'de Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attı. Kazada 1'i çocuk toplamda 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, kazada 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kelkit ilçesi Balkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kelkit'ten Erzincan istikametine giden 61 AD 077 plakalı otomobilin sürücüsü Kamuran Tuna (58), Balkaya köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Kamuran Tuna ile birlikte, Zehra Tuna (48), Merve Tuna (19), Melek Kalaycı (47), Canan Çırak (42) ve 7 yaşındaki C.S. Çırak'ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavileri için Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralanan ve iç kanama şüphesi olan 7 yaşındaki C.S. Çırak buradan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Otomobil 3-sayfa Sağlık trafik Kelkit Çocuk Kaza

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